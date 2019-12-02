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أمير قطر يعزي بوتين في ضحايا تحطم حافلة ركاب شرق روسيا
    أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب بمنطقة سريتينسك شرقي روسيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

    وقالت وكالة الأنباء القطرية: أرسل أمير البلاد برقية إلى رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب في منطقة /سريتينسك/، شرقي روسيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

    وكانت شرطة المرور في روسيا أعلنت أمس الأحد مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين، إثر سقوط حافلة في نهر بمنطقة "زابايكال" جنوب شرقي روسيا، حيث كانت الحافلة تقل 42 راكبا بالإضافة إلى السائق.

    المصدر: وكالة الانباء القطرية
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