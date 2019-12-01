مظاهرات في تونس بعد وفاة شاب اشعل النار في نفسه

أنسامد في الاول من ديسمبر/ كانون الأول -أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة بولاية سيدي بوزيد، بعد وفاة شاب اشعل النار في نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة.



وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب. ‬وأضرم عبد الواحد الحبلاني (25 عاما) النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى يوم الجمعة.



وتعد ولاية سيدي بوزيد واحدة من أفقر المدن في تونس حيث يتجاوز معدل البطالة بين الشباب 30%.



