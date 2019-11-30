تعليق إضراب محطات الوقود في لبنان

أنسامد - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من يوم السبت، بعد يومين من وقف العمل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



وشهدت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية في مختلف أنحاء لبنان، أمس الجمعة، حالة من الاضطراب الشديد واحتجاجات واسعة؛ جراء إغلاق محطات الوقود في لبنان لليوم الثاني على التوالي في ضوء الإضراب العام الذي دعا إليه قطاع المحروقات في البلاد.



من ناحية أخرى، نجح الجيش في فتح بعض الطرق في عدد من المناطق والتي كان قد أغلقها المحتجون جراء أزمة الوقود، بعد تفاوض مع المواطنين وإقناعهم بفتح الطرق أمام حركة السير.



وبدأت محطات الوقود في لبنان إضرابًا مفتوحًا، يوم الخميس الماضي، استجابة لدعوات نقابة أصحاب محطات الوقوف في لبنان.



