الجيش الليبي:تدمير 25 آلية ومقتل عشرات الإرهابيين في أوباري

أنسامد - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري إن غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة جنوب أوباري أفضت إلى تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.



وأضاف المسماري عبر صفحته في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن هذه العملية جرت بعد قيام وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي بمتابعة ومراقبة الفلول الهاربة من ميليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية بعد المحاولة الفاشلة التي قامت بها هذه المجموعات للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الغربي حقلي الفيل وحقل الشرارة.



وأوضح أنه تم استهدافهم جنوب أوباري في مشروع مكنوسة الزراعي بغارات جوية أفضت إلى تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.



وأضاف أن وحدات من القوات البرية تقدمت بعد الغارات الجوية ومشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطلها القصف الجوي، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عاقدة العزم على فرض الأمن والاستقرار وفرض القانون على كامل الأراضي الليبية وترفض رفضا باتا وجود الميليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.



