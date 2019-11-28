4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني / وام - حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1029 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و 942 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم .



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض .



وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم ثم وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم .



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي .



وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 124 مبايعة بقيمة 348 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.9 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 2.7 مليار درهم و 144 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 800 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 260 مليون درهم.



