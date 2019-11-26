كهرباء دبي تنظم المؤتمر الدولي للشبكة الرقمية المتقدمة

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر الدولي للشبكة الرقمية المتقدمة المتكاملة بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي.



وركز المؤتمر الذي أقيم في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي على تخزين الطاقة والشبكات والعدادات الذكية وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي لعمليات الشبكات وإدارة الأصول ونقل الطاقة والأمن السيبراني.



وعقدت على هامش المؤتمر جلسات نقاشية تمحورت حول الطاقة المتجددة ودمج أنظمة تخزين الطاقة وأتمتة ورقمنة الشبكات والأمن السيبراني وشارك في الجلسات نخبة من الخبراء والمختصين من المعهد والهيئة.



من جانبه أثنى مارك إف ماكجرانغهان نائب رئيس الشبكات والخدمات المتكاملة في معهد بحوث الطاقة الكهربائية على جهود الهيئة في دعم النمو المستدام للإمارة بما يحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي وأضاف ماكجرانغهان " تشهد دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نهضة وازدهارا على كافة المستويات وقد باتت مركزا ووجهة للمبدعين والمبتكرين وصناع المستقبل".



