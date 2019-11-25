"غرف التجارة " بالدولة شريك الأعمال في "إكسبو 2020"

أنسامد - 25 نوفمبر / تشرين الثاني / وام - ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أفضل الطرق للتعاون واقتناص الفرص التي سيتيحها معرض " إكسبو دبي 2020" خاصة وأن غرف التجارة بالدولة تضم تحت جناحها ما يزيد على 475 ألف عضو.



جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 99 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي وحضور عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد الغرف، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالدولة حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .



وقال محمد الرميثي إن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف تضمن دور غرف التجارة والصناعة كشريك أعمال لإكسبو 2020 ومناقشة الخطة السنوية لاتحاد الغرف التي تشمل حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام خلال المرحلة القادمة من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة الـ98 إضافة لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2020 .



وحث الرميثي الغرف الأعضاء على بذل المزيد من الجهد والعطاء ومواصلة العمل لتطوير أداء ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة اتحاد الغرف كممثل رسمي للقطاع الخاص بكل شرائحه .. مشيدا بجهود غرفة دبي في تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المستثمرين وأصحاب الاعمال في ظل ما تشهده الدولة من نهضة اقتصادية كبيرة .. داعيا أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الدولة .



بدوره رحب ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون البناء مع مجلس إدارة اتحاد الغرف .. مثنيا على الموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بما يتفق ورؤية حكومة الإمارات 2021 ..



مشيرا إلى أن اختيار غرفة دبي لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي هو تأكيد على مكانة دبي كمركز للاعمال في الدولة .



من ناحيته أعرب أمين عام اتحاد الغرف سالم عن شكره لغرفة دبي ممثلة برئيس مجلس إدارتها سعادة ماجد سيف الغرير والمدير العام سعادة حمد بو عميم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد الجيد للاجتماع.



