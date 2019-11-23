لبنان:الداخلية تنقي نفيا قاطعا إستعمال القوة ضد التظاهرين

أنسامد - 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزيرة الداخلية في الحكومة المستقيلة، ريا الحسن، نفيها "نفياً قاطعاً" أن تكون القوى الأمنية قد أفرطت باستعمال القوة لتفرقة المتظاهرين".



وقالت الحسن إن "التعليمات كانت واضحة جداً بعدم استعمال القوة مع المتظاهرين"، و"بضرورة فتح الطرقات وعدم إغلاقها".



وكشفت الحسن أنه "تم فتح تحقيق في بعض الأماكن التي شهدت اضطرابات" مثل جسر الرينغ وساحة رياض الصلح في بيروت.



ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر يعيش لبنان على وقع تظاهرات غير مسبوقة ضد كل المسؤولين السياسيين الذين يصفونهم بأنهم فاسدون وغير أكفاء.



والتحرك الذي اندلع بعد الإعلان عن ضريبة جديدة أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. لكن المباحثات لتشكيل حكومة جديدة تراوح مكانها ما يثير غضب المحتجين على خلفية أزمة اقتصادية ومالية.



