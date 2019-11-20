معرض دبي الدولي للطيران 2019:إبرام 16 صفقة..7 مليارات درهم

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين ثان - أعلن اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي بإسم معرض دبي الدولي للطيران 2019 عن إبرام 16 صفقة في اليوم الثاني للمعرض بقيمة ما يقارب 7 مليارات درهم.



وقال الهاشمي - خلال مؤتمر صحافي اليوم - أنه تم التعاقد مع شركة هالكون ، لشراء ذخائر مختلفة بقيمة 3 مليارات و600 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة "رايثون كمبوني"، لشراء ذخائر لمنظومة الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة مليار و307 ملايين 220 ألفا و700 درهم.



وأفاد بأنه تم التعاقد كذلك مع شركة "دينيل دايناميكس"، لشراء أنظمة استطلاع لصالح القوات المسلحة بقيمة 183 مليونا و650 ألف درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أنترناشيونال جولدن جروب، لشراء مشبه تدريب نيران مشتركة بقيمة 16 مليونا و200 ألف درهم، كما تم التعاقد مع شركة "أكواليا إيرسبيس" لشراء أنظمة استطلاع شاملا خدمات التدريب بقيمة 734 مليون درهم.



كما جرى التعاقد مع شركة ألطف انترناشيونال لشراء أنظمة معدات جوية بقيمة 45 مليونا و758 ألف درهم والتعاقد كذلك مع شركة / ليوناردو، لتقديم الاسناد الفني لطائرات الايرماكي بقيمة 7 ملايين و308 آلاف درهم.



