الإمارات تقدم 5.5 مليون درهم لدعم التعليم في غزة

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة (خليفة بن زايد آل نهيان) للأعمال الإنسانية، تقديم دعم قيمته 5.5 مليون درهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة.



وتهدف هذه المساعدات لتنفيذ مشروع توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الابتدائية للبنين والابتدائية المشتركة في شمال غزة.



وقال ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة: نحن ممتنون للدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبرنامج الأونروا التعليمي، مشيرا إلى أن هذا التبرع سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على التعليم وعلى خبرات التعلم لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا بنجاح العام الدراسي الجديد في غزة قبل بضعة أسابيع.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية