معرض دبي الدولي للسيارات 2019:رحلة خيال متألق

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين ثان - يستمر هذا الأسبوع معرض دبي الدولي للسيارات في دورته الخامسة عشرة، لكي يرسم ملامح عالم طموح يتألق بسيارات الدرون الطائرة، ونماذج سوبر نادرة، وأفكار ثورية لما سوف يكون عليه عالم التنقل في المستقبل. وتعرض في مركز التجارة العالمي سيارات سوبر ونماذج جديدة من الشركات تبلغ قيمتها الإجمالية مليار درهم. وبدأت فعاليات المعرض أمس في مركز التجارة العالمي، وتستمر حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.



ولكن هذه المظاهرة التقنية الخلابة تخفي وراءها واقع الصناعة الصعب في شركات منسحبة من معرض هذا العالم لخفض التكاليف، وأخرى تشارك عن طريق وكيلها المحلي، وصناعة تواجه بشكل عام انخفاض الطلب وأعباء التحول الكهربائي والضغوط البيئية. ولكن المعرض، الذي افتتح أمس في دبي، لم يواجه على الأقل احتجاجات بيئية مثل تلك التي شهدها معرض فرانكفورت الأخير الذي انعقد قبله بأسابيع.



ويحاول معرض دبي أن يجذب الاهتمام هذا العام بإضافة المزيد من الإثارة وإدخال عناصر فعالة، مثل أجهزة المحاكاة لطيران درون فوق سماء دبي، وأدوات تصميم ثلاثي الإبعاد لسيارات هولوغرامية. ودعا مدير المعرض أندرو وينغروف إلى القول إن معرض هذا العام هو الأكثر تقدماً وتفاعلية في تاريخه البالغ 30 عاماً.



ويركز معرض هذا العام على التواصل والتقنيات الرقمية التي بدأت بشائرها تظهر في عالم السيارات، وتشمل توقعات هذه التقنية أن تكتسب 220 مليون سيارة حول العالم خواص التواصل بتقنيات «5 جي» بحلول عام 2025.



وبالتعاون مع شركة «إيتال ديزاين»، يقدم المعرض جهاز محاكاة اسمه «بوب أب نكست في آر» يأخذ الزوار في رحلة افتراضية فوق شوارع دبي، في لمسة لما سوف يكون عليه التنقل في المستقبل. كما يعرض استوديو الشركة مراحل تصميم سيارة رقمياً من البداية إلى النهاية، لكي ينتهي الأمر بنموذج رقمي ثلاثي الإبعاد. ويستكشف المعرض عروض رقمية وصوراً لوصلة «هايبرلوب» بين دبي وأبوظبي، وهو أنبوب مفرغ ينقل الركاب داخله في مركبات خاصة، بسرعات تصل إلى أكثر من ألف كيلومتر في الساعة.



