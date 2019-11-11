حركة النهضة في تونس تعلن عن ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - أعلنت حركة النهضة في تونس، اليوم الأحد، عن ترشيح رئيسها "راشد الغنوشي" لرئاسة البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونقلت الوكالة عن القيادي في حركة النهضة "عبد الكريم الهاروني" قوله إن الحركة "تتمسك بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها، وذلك احتراما لنتائج الانتخابات والدستور". ورفضت أحزاب رئيسية في تونس، منذ أيام، أن تقود حركة النهضة الحكومة المقبلة، في خطوة ستعقد -على الأرجح- الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد. ولم يلق إصرار حركة النهضة على تشكيل الحكومة قبولا من الأحزاب الرئيسية التي تريد النهضة مشاركتها في تشكيل حكومة، من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب قلب تونس. وقال حزب "تحيا تونس" قبل يومين، إنه غير معني بحكومة ترأسها النهضة، مطالبا في بيان بألا تكون الحكومة "حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة". وكان الشارع التونسي ينتظر أن تقدم حركة النهضة مرشحها إلى رئيس الجمهورية "قيس سعيد" ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي حال فشلت حركة النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين، فإن رئيس الجمهورية بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حالة الفشل في الحصول على أغلبية يدعو الرئيس إلى انتخابات جديد