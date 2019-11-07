طلاب لبنان يواصلون الاحتجاجات بغلق الطرق

أنسامد - 7 نوفمبر /تشرين الثاني - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، بانطلاق عدد من المسيرات الطلابية في عدة مناطق، واتجهت نحو مرافق حكومية وخدمية، متحدين قرار وزارة التربية والتعليم باستئناف الدراسة.



وفي طرابلس وعكار شمالي لبنان، أغلق المحتجون مرافق حيوية ومقار عدد من المصارف. وفي الجنوب، نظم طلاب المدارس الثانوية مظاهرات شلت حركة السير، وانضم إليها عدد من السكان.



ورغم الانتشار الأمنى المكثف، قطع الطلاب تقاطع إيليا في صيدا، رافعين شعار «القضاء على المحسوبيات.. وبناء وطن عصري».



وتدخل الاحتجاجات اللبنانية يومها الـ22، بينما تدخل احتجاجات الطلاب يومها الثاني.



وقدم رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريري، استقالته 29 أكتوبر الماضي، فيما يواصل المحتجون احتجاجهم حتى تنفيذ مطالبهم كافة.



