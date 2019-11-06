انطلاق المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز في دبي

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين ثان - افتتح سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 6 نوفمبر الجاري .



ويوفر الحدث الذي يستمر على مدار يومين منصة استثمارية هامة للعلامات التجارية المشاركة ولرواد الأعمال ممن يتطلعون إلى فرص مميزة في قطاع حقوق الامتياز ويبحثون عن أسواق جديدة للاستثمار فيها وخلال هذا العام يستضيف المعرض 80 علامة تجارية .



ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من /1600/ مستثمر ومشارك ويحظى المعرض بمشاركة فعالة لعدد من الدول الجديدة مثل كرواتيا ولاتفيا واستونيا وتتنوع المشاركات ضمن قطاعات: الطعام والشراب والتجزئة والتعليم والضيافة والصحة والجمال أضف إلى المشاركات الجديدة ضمن قطاعات الأعمال الحيوية من وسائل الترفيه والزراعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.



