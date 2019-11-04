اختتام الملتقي المصرفي لاتحاد مصارف الامارات

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - اختتم اتحاد مصارف الإمارات فعاليات النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط بنجاح بمشاركة أكثر من 500 ممثل من بينهم محافظون ومدراء تنفيذيون من مصارف رسمية وهيئات مالية وشركات قطاع خاص.



وناقش الملتقى الذي عُقد هذا العام في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي أهم الاتجاهات السائدة التي تؤثر على القطاع بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي وإدارة المخاطر مع مواكبة التقدّم التكنولوجي والجرائم المالية والتشغيل الآلي.



ومن جهتهم قدّم رواد الفكر والخبراء سلسلة من الورش والمناقشات الجماعية الحيّة وكان من بين المشاركين جيمي وودروف أبرز القراصنة الأخلاقيين في أوروبا والذي أجرى جلسة تفاعلية حول "القرصنة والأمن الإلكتروني" حيث وضّح للجمهور مدى سهولة اختراق الهواتف المحمولة والخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية بياناتهم وخصوصيتهم.



كما شارك في الملتقى عدد من الخبراء والمتحدثين البارزين في خمس جلسات تفاعلية هي "مستقبل التمويل - المصارف مقابل شركات التكنولوجيا الضخمة" و"المرحلة التالية من التطور لقطاع التمويل الإسلامي العالمي" و"الخدمات المصرفية لجيل الألفية- خارطة طريق للعملاء الأوفياء" و"إدارة المخاطر في عالم رقمي".



كما تم تنظيم مسابقة لأفضل الأفكار المصرفية المبتكرة والإبداعية بعنوان فكرة خلّاقة" ناقش خلالها رواد أعمال شباب من أصحاب الأفكار الخلّاقة أفكارا من شأنها إحداث تغييرات جذرية في القطاع بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات الصلة.



كما شهد الملتقى ورشتي عمل جانبيتين لكل من مصطفى النشوي خبير فن الخط العربي في وزارة الثقافة وميثاء العطار رسّامة محلية متخصصة في الفن الحيّ التفاعلي الذي يركّز على مشاركة الجماهير.



وخلال الملتقى احتفل المشاركون بيوم العلم الإماراتي حيث وقف جميع المشاركين البالغ عددهم 500 اجلالا وتقديرا لعلم الامارات ورمزيته فى التلاحم والتكاتف والتضحية.



