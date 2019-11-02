الإمارات: منتخبنا الوطني لشباب الكرة يتوجه إلى طهران

أنسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني / وا م- غادرت صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للشباب متجهة إلى طهران للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما و التي ستقام للفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران /المستضيفة / و قيرغيزستان ونيبال.



ضمت بعثة منتخبنا للشباب أعضاء الجهاز الفني و الإداري و 23 لاعبا حسب لائحة التصفيات .



و يستهل منتخبنا مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب نيبال يوم 6 نوفمبر الجاري، فيما يواجه منتخب قيرغستان بالجولة الثانية يوم 8 نوفمبر على أن يختتم مبارياته بالتصفيات بمواجهة منتخب إيران يوم 10 نوفمبر.



و قال بدر أحمد الحمادي مدير المنتخب إن الجهاز الفني بقيادة فيدرو ميلين اختار أفضل العناصر وأكثرها جاهزية على المستويين الفني والبدني ، والتي أثبتت كفاءة وجدارة واستحقاقا لتمثيل المنتخب من خلال المعسكرات والمواجهات الودية التي خاضها المنتخب خلال الفترة الماضية.



و أكد مدير المنتخب أن الهدف من المشاركة في التصفيات .. المنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأن الجميع جاهزون لتقديم مستوى مثالي في المباريات الثلاث.



وتقدم الحمادي بالشكر إلى جميع الأندية على حسن تعاونها خلال فترة إعداد المنتخب للتصفيات، وسرعة استجابتها لكل ما يتعلق بالتحاق اللاعبين بالمعسكرات الداخلية والخارجية وتجهيز الفريق لهذه التصفيات المهمة.



