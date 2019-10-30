مؤتمر الناشرين يدعو لدعم أسواق النشر في أفريقيا

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - اختتمت أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر الناشرين الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين وشبكة اتحاد الناشرين الأفريقيين في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.



وشهد المؤتمر مناقشة واقع النشر الأفريقي وأبرز التحديات والقضايا التي تسهم في دعم مستقبل هذه الصناعة التنموية المهمة في القارة السمراء والدعوة إلى ضرورة دعم أسوق النشر فيها .



حضر حفل الختام هوغو سيتزر رئيس الاتحاد الدولي للناشرين والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين وسعادة الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.



وأشار رئيس الاتحاد الدولي للناشرين إلى أن المؤتمر بات اليوم منبرا يلقي بالضوء على صناعة النشر وتحدياتها ويعالج جملة من المعوقات التي تقف عائقا أمام تطوير هذا الواقع، مؤكدا الدور الذي يلعبه في تعزيز أطر التعاون مع الشركاء من أجل الوصول إلى مستقبل مزدهر لهذا الصناعة.



ولفت سيتزر إلى وجود حاجة ملحة ليتعلم جميع العاملين في قطاعات النشر من بعضهم البعض وأن يتبادلوا الخبرات والمعارف على نطاقات أوسع، منوها إلى أن هذا التعاون يصب في إطار مواجهة التحديات العالمية التي تقف عائقا دون الارتقاء بواقع صناعة الكتاب.



وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين إن المؤتمر استعرض أبرز القضايا التي تتعلق بصناعة الكتاب وعرف بجهود الناشرين في غانا وصولا إلى نيوزيلندا ومن الهند إلى مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وناقش آليات بيع الكتب العربية في تلك البلدان وسلط الضوء على أهمية حماية حرية التعبير والنشر التي نعتبرها أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للناشرين.



