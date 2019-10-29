سوق دبي المالي يقدم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة"

أنسامد - 29 أكتوبر/ وام / أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019، وذلك عملا بتعديل نص المادة 35 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم /3/ر/ لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق، والذي أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.



وبموجب القرار التنظيمي المعدل فقد أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم للسوق بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطة استيفاء كافة المعايير الخاصة بهذا الطلب والمحددة من قبل السوق.



وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع إن السوق يعمل باستمرار على تعزيز بنيته التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بإجراءاته وزيادة مرونتها بما يواكب تطلعات واحتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 844 ألف مستثمر، ويسهل عليهم إنجاز أنشطتهم.



وسوف تمكن الخدمة الجديدة المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ، علما أن السوق يضم حاليا خمسة أمناء حفظ معتمدين يمثلون مصارف عالمية ومحلية رائدة تقدم خدمة الحفظ الأمين للمستثمرين. كما تتيح الخدمة أيضا إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم مستثمر خاص به بفعالية وسهولة.



