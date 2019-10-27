تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن إعادة تمركز القوات في عدن

انسامد - 27 اكتوبر/ تشرين الاول - أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إعادة تمركز قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قيادة التحالف قولها إن القرار يأتي في إطار جهود قوات التحالف المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.



وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها قوات التحالف كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية التي أسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار، مؤكدة استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.



