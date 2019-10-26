المؤتمر الدولي "إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل"

أنسامد - 26 أكتوبر /تشرين الأول/ وام - تنطلق أعمال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية حول "إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل" خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2019م والذي تنظمه جمعية الإمارات للسلامة المرورية في فندق انتركونتننتال - أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ولجنة السلامة المرورية - أبوظبي والاتحاد الدولي للنقل والاتحاد العربي للنقل، ومنظمة الصحة العالمية.



واستعرض مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية في اجتماعه مؤخراً برئاسة سعادة محمد صالح بن بدوة الدرمكي الإجراءات التنظيمية والاستعدادات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولي، حيث أكد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن تنظيم المؤتمر بالشكل والمضمون اللائقين بمكانة وسمعة إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والدولة عموماً، مشيراً إلى أن الجمعية تنظم سنوياً نشاطاً علمياً مختلفاً ضمن منظومة السلامة المرورية بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والتجارب العالمية والإقليمية في هذا الشأن وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة على جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية محلياً ودولياً.



وقال ابن بدوة إن الجمعية حرصت على اختيار عنوان المؤتمر كون المؤسسات والشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من المركبات تسهم بشكل كبير وفعال في تحسين مؤشرات السلامة المرورية في حال تقيدها بوسائل السلامة واعتمادها خطط وبرامج لإدارة نظم سلامة مرورية خاصة بالأعداد الكبيرة من المركبات التي تملكها أو تديرها، كما تسهم نظم الإدارة في الحد من الوفيات والإصابات خاصة في مركبات النقل الجماعي للركاب وحافلات النقل المدرسي ونقل البضائع وغيرها.



