إيني تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

انسامد - 25 اكتوبر/ تشرين الاول - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بالشراكة مع إيني، في اكتشاف بئر بترول جديد في منطقة أبو رديس سدري بخليج السويس.



وأوضحت إيني في بيان لها أن الإنتاج الاولي للبئر يبلغ 5 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذي أعلن عنه في يوليو الماضي.



وتابع البيان أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، مشيرا إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد.



