منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 يعقد 11 نوفمبر

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - تناقش النسخة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينعقد يومي 11و12 نوفمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة موضوع الاستثمارات المتوجهة نحو الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وإفريقيا.



وكان نصيب آسيا من الاستثمارات 4 في المائة بينما استأثرت إفريقيا بنسبة 11 في المائة وفقا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" 2019 .



ويطرح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2019 آلية عملية لتبني ثقافات فاعلة من قبل المؤسسات وصناع القرار لحماية النمو والاستدامة وتتمثل في ضرورة العمل على تعزيز إمكانات النمو من خلال الإنفاق الذي يدعم الإصلاحات الهيكلية وضمان استمرارية الموارد العامة على المدى المتوسط إلى جانب زيادة تيسير السياسات الاقتصادية الكلية وذلك وفق الظروف الخاصة بكل بلد على حدى وتتمثل الأولويات على مستوى جميع الاقتصادات في تعزيز الاحتواء وتقوية الصلابة ومعالجة القيود التي تحد من نمو الناتج الممكن .



