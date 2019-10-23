مصلحة المطارات :البدء في تنفيذ مشروع توسعة محطة ركاب معيتيقة

انسامد 23 اكتوبر - تشرين اول - ذكرت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطنى ان الشركة التي تعاقد معها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع توسعة وتحوير محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي باشرت عملها بعد اعتماد تصاميم المشروع . ووفقا لموقع مصلحة المطارات للتواصل فان المشروع سيستغرق ثلاثة اشهر ويشمل انشاء محطة ركاب لمغادرة الرحلات الدولية تحوي ثماني عشرة منصة جديدة وثلاث بوابات مغادرة للرحلات الدولية تسع مايزيد عن سبعمائة وخمسين مسافرا . واوضحت المصلحة ان المشروع يشمل ايضا انشاء منطقة لمراقبة الجوازات وتفتيش الحقائب المحمولة ، واستحداث مرافق خدمية وانشطة تجارية ستساهم في استيعاب كثير من المسافرين وتقديم خدمات تليق بهم