افتتاح القمة العالمية السادسة للاقتصاد الاخضر في دبي

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين اول - افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أعمال القمة العالمية السادسة للاقتصاد الاخضر 2019 التي تستضيفها دبي بمشاركة رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ومنظمات دولية وإقليمية إلى جانب ممثلين عن قرابة ثمانين دولة حول العالم بما فيها دولة الإمارات.



وجاء في كلمته خلال افتتاح القمة التي يرأسها سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن دولة الإمارات حققت إنجازا مهما في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة و المتجددة من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لدولتنا في مجال الطاقة واستراتيجية دبي 2050 كذلك.



وشهد اليوم الافتتاحي للقمة حوارا شبابيا تحت عنوان "مساهمة الشباب في توطين أهداف التنمية المستدامة وتسخير التقنيات المبتكرة لتحقيقها وتختتم فعاليات القمة بإعلان دبي السادس.



