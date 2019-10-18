الإمارات ترسل مشتقات نفطية دعما لقطاع الكهرباء في حضرموت

انسامد - 18 اكتوبر/ تشرين الاول - رست على رصيف ميناء المكلا باخرة المشتقات النفطية الثالثة على التوالي و على متنها 7200 طن لتري من مادة المازوت المقدمة من دولة ‎الامارات العربية المتحدة دعما لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت اليمنية ووقوفا إلى جانب الشعب اليمني.



وتقدم المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في محنته.



وأوضح الدكتور خالد العكبري مدير عام شركة النفط فرع ساحل حضرموت أن هذا الدعم النفطي من شأنه تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطات الوقود. وعبر عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.



في حين نوه المهندس عبدالله حمران المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت بدعم الإمارات المتواصل لمحافظة حضرموت خاصة والمحافظات اليمنية المحررة بوجه عام تخفيفا لمعاناة سكان حضرموت عبر تعزيز وتحسين الطاقة الكهربائية.



من جانبه أوضح حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت - الذي كان في استقبال الباخرة إلى جانب عدد من المسؤولين اليمنيين - أن هذه الباخرة تأتي دعما لقطاع الكهرباء في حضرموت لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي وتطبيعا لحياة سكانها بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المصدر: وكالة الانباء الاماراتية