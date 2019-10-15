أبوظبي للزوارق السريعة إلى شيامن للمشاركة في فورمولا وان

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين اول - تغادر مساء اليوم "الثلاثاء" بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة شيامن والتي تقع في مقاطعة فوجيان جنوب شرق جمهورية الصين الشعبية، وذلك للمشاركة في تحدي الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تقام ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الأحد.



وتأتي هذه المحطة لتكون حاسمة في مشوار البطولة، خاصة أن فريق أبوظبي الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة يطمح إلى أن يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه المشرف.



ومن المنتظر أن يقام في تلك الجولة سباقين رئيسيين على مدار يومين متواصلين، إضافة إلى إقامة سباق أفضل زمن وتحد للسرعة قبل كل سباق، وهو ما يعني أسبوعا مكثفا من السباقات بالنسبة لجميع المشاركين، وفي الوقت ذاته فإن ذلك يعني أنه سيكون هناك أربعون نقطة كاملة في انتظار الفائز بالمركز الأول على مدار يومين قد تحسم لقب البطولة قبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وقد تعلن الصين في ختام جولتها عن بطل الموسم.



وجاء قرار إقامة سباقين معا في هذه الجولة كي يعوض إلغاء الجولة الخامسة من عمر البطولة والتي كان من المقرر أن تقام في الهند وفي مدينة أمافاراتي في نوفمبر المقبل، لكن تم إلغاء الاستضافة ليتقلص عدد جولات الموسم للبطولة، وتكون الصين هي المحطة الرابعة من المنافسة، على أن يكون الختام في إمارة الشارقة في ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.



ويغادر اليوم وفد المتسابقين بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني الخاص بالفريق من أجل بدء الإستعداد للتجهيز للجولة على مدار يومين متتاليين، وسيكون الهدف هو تجهيز الزوارق والإعداد الفني وراحة المتسابقين ليومين قبل بدء المنافسات والتحدي الكبير الذي سنشهده في شيامن الصينية.



وقبل انطلاق أحداث رابع الجولات يتصدر الترتيب العام زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 35 نقطة، فيما يحل وصيفا زورق أمافاراتي 14 ، بقيادة السويدي جوناس اندرسون ويأتي ثالثا زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، فيما يأتي رابعا زورق الفرنسي بيتر مورين ورصيده 16 نقطة وهو نفس رصيد النرويجية ميريت ستروموي والتي تملك 16 نقطة في المركز الخامس، ويبدو أن المنافسة على اللقب ستكون محسومة بين الزوارق الست المذكورة أعلاه لا سيما وأن البقية يبتعدون في سلم النقاط وبفارق كبير عن الأوائل.



