نحو2350 جهة عارضة من 55 دولة تشارك في "ويتيكس" و دبي للطاقة

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.



استقطب المعرضان العام الماضي 35 ألف زائر من 53 دولة و75 جهة راعية و2100 عارض على مساحة 78 الفا و413 مترا مربعا وتعد دورة هذا العام من "ويتيكس" الأضخم في تاريخه بمشاركة 2350 عارضا على مساحة 85 ألف متر مربع من 55 دولة و18 جناح دولة كما استقطب المعرض 75 جهة راعية وداعمة الأمر الذي يؤكد مكانة المعرض كملتقى يجمع الحكومات ورواد الصناعة والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.



ويسلط معرض "ويتيكس" الضوء على "منطقة دبي الخضراء" التي توفر منصة موحدة لتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه بما يعزز ريادة الدولة في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتبني التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وتخزين الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة وتقنية البلوك تشين والبيانات الضخمة وغيرها ويتضمن "ويتيكس 2019" ملتقى "سمارتك" المنصة التجارية المخصصة لعرض وترويج التقنيات والمنتجات والخدمات الخضراء الصديقة للبيئة من مختلف أنحاء العالم.



يذكر أن الهيئة تستضيف خلال "الأسبوع الأخضر" المؤتمر العالمي لـ "الجمعية الدولية لتحلية المياه" - IDA - الذي يتم تنظيمه مرة كل عامين ويعقد تحت شعار "مفترق طرق نحو الاستدامة" في الفترة من 20 -24 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض .. ويهدف المؤتمر الذي يعود إلى دبي مجددا بعد 10 سنوات من دورته الناجحة في 2009 إلى القيام بدور محوري على صعيد تعزيز الوعي حول ضرورة تبني الابتكارات التقنية الرائدة في مجال المياه في المدن الحديثة مثل دبي.



وبالتزامن مع معرض "ويتيكس" من 21 إلى 23 أكتوبر يعقد معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2019" في قاعتي زعبيل 4 و5 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.. ويشكل "جوتيك" منصة مثالية لصناع القرار وخبراء النفط والغاز والباحثين وشركات المقاولات والمهندسين لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات وحلول النفط والغاز وسيتم في دورة هذا العام من المعرض إطلاق مركز التميز الذي يستهدف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.



