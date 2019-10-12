"اليونيدو" والإمارات تشتركان بصياغة مستقبل القطاع الصناعي

أنسامد - 12 أكتوبر / تشرين الأول / وام / - أكد لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة عشرة من المؤتمر العام للمنظمة المزمع انطلاقه 2 نوفمبر المقبل جاء بترحيب من مجلس التنمية الصناعية حيث تتمتع "اليونيدو" بعلاقات قوية مع دولة الإمارات من خلال ترؤسهما للقمة العالمية للصناعة والتصنيع - أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي -.



وقال لي يونغ في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام".. إن "اليونيدو" والإمارات تشتركان في الالتزام باتباع نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.. ونتطلع قدما إلى تعزيز العلاقات بيننا.. معبرا عن شكره لحكومة الإمارات لاستضافة المؤتمر العام ودعم أنشطة وتوجهات المنظمة لخدمة البشرية.



وحول أفضل الممارسات التي تطبقها الإمارات ودول المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. قال مدير عام "اليونيدو" إنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة عام 2015 بذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة لتكريس الاهتمام بتحقيق هذه الأهداف في المؤسسات والشركات إضافة إلى غيرها من دول المنطقة وقد لاحظنا أن أفضل الممارسات المتبعة في الإمارات وأعلى مستويات صنع القرار تتمثل في دمج الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية والأهداف المستقبلية للدولة.



وأشار إلى أن أفكار التنمية المستدامة تتجسد في رؤية دولة الإمارات 2021 وخطط التطوير على المستويين الاتحادي والمحلي للحكومة حيث تشدد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على أهمية التنمية المستدامة وذلك في كل من ركائزها الأربع ومحاورها الوطنية الستة ومؤشرات التنافسية العالمية التي يصل عددها إلى 52 مؤشرا.-