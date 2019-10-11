الرئيس الروسي يبدأ زيارة إلى الامارات الثلاثاء المقبل

أنسامد - 11 اكتوبر/ تشرين الأول - يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.



كما يبحث الجانبان أيضا مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي زيارة بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو من العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية