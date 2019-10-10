غرفة الشارقة تنظم الملتقى الإماراتي المغربي

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين اول - نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية لدى الدولة اليوم الملتقى الإماراتي المغربي وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين الشارقة والمغرب والتعرف على الفرص المتاحة بين الجانبين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى تطوير مجتمع الأعمال بينهم.



وجاء الملتقى بمناسبة زيارة وفد اقتصادي من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس - مكناس في المملكة المغربية لمقر غرفة الشارقة حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون والتنسيق في مجالات اقتصادية متنوعة يمتلك فيها الجانبان إمكانات كبيرة، وقدرات تنافسية عالية في قطاعات رئيسية تشكل ركائز لنمو الاقتصاد في المدينتين.



كما ناقش الجانبان إمكانية الاستثمار المشترك في قطاع العقارات والتعليم الخاص والصناعات الغذائية والقطاع السياحي.



وتعرف الوفد الزائر على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، حيث قدمت غرفة الشارقة عرضا توضيحيا حول الخطط الحالية والمستقبلية، والتي تسعى من خلالها لتأكيد مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين، ولتوفير التسهيلات والإمكانات وتعزيز البنية التحتية الحديثة والمتطورة للإمارة.



وتضمن الملتقى عروضا تعريفية من الجانبين للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث قدم غري محمد رئيس قسم خدمات النفع التنافسي، في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب عرضا تعريفيا عن ما تتميز به جهة فاس ومكناس وأهم المعارض والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية التي تنظمها وتستضيفها، إلى جانب دور الغرفة الذي يتجسد بكونها فاعلا ومحركا للاقتصاد الجهوي مع ربط علاقات التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات.



وأعقب اللقاء جولة للوفد الزائر في مختلف مرافق الغرفة، حيث اطلعوا على الخدمات الالكترونية والذكية التي توفرها لأعضائها، إضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملات بسهولة وسرعة للمستثمرين، كما جال الوفد الزائر في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بإمكانيات غرفة الشارقة وطريقة عملها المبتكرة وتبنيها الاستراتيجيات الفعالة واعتمادها منظومة عمل رائدة على أعلى المستويات.



