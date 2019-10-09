البطولة العربية للمواي تاي بأبوظبي غدا

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - اكتمل اليوم وصول المنتخبات العربية إلى أبوظبي للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمواي تاي التي ستنطلق نزالاتهاغدا الخميس من صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد العربي بمشاركة 120 لاعبا من 16 دولة عربية وهي الأولى من نوعها التي تقام في ظل هذه المشاركة الواسعة من الدول حيث لم يزد من قبل عدد المشاركين بها عن 5 دول.



وأكد طارق المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي أمين عام الاتحاد العربي أن الدول التي أكدت مشاركتها هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والمغرب والكويت وسوريا والعراق والأردن وتونس وموريتانيا والجزائر وليبيا واليمن والسودان وفلسطين، وأنه تم اعتماد البرنامج الزمني للبطولة حيث يبدأ بوصول الوفود اليوم ويتضمن غدا عدة فقرات مهمة تبدأ في الساعة السابعة صباحا بإجراءات الفحص الطبي والوزن التي ستستمر 3 ساعات في فندق هيلتون كابيتال جراند، ثم المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة في تمام العاشرة صباحا، ثم الاجتماع الفني للمدربين والإداريين والقرعة في الساعة الثانية ظهرا.



وتابع: بالنسبة لأبرز الأحداث ليوم بعد غد الخميس فإنه سيشهد الفترة الثانية من إجراءات الفحص الطبي واجتماع الحكام، وحفل الافتتاح الرسمي الذي يتضمن فقرتين فقط ويبدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم طابور العرض للفرق المشاركة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بصالة مبادلة أرينا، على أن يليه انطلاق المنافسات رسميا.



وأضاف أنه في يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر ستقام دورة تدريبية للحكام اعتبارا من الساعة التاسعة إلى الثانية عشر والتي يستفيد منها عدد كبير من الحكام المواطنين والعرب بهدف رفع كفاءتهم، وبعدها يتم استعراض ملخص عام لسير العمل والمنافسات في اليومين الأول والثاني، ثم تستأنف النزالات اعتبارا من الثانية بعد الظهر وحتى المساء.



وقال المهيري: في يوم السبت تستأنف الدورة التدريبية للحكام من التاسعة إلى الثانية عشرة، ثم تقام مباريات نصف النهائي في الرابعة ظهرا، أما يوم الأحد فيشهد المباريات النهائية وتوزيع الميداليات وحفل الختام، على أن تبدأ الوفود بالمغادرة يوم الإثنين المقبل.



وعن أهمية البطولة .. قال المهيري: الإمارات أصبحت مركزا إقليميا مهما لرياضة المواي تاي بعد رئاستها للاتحاد العربي، وكل الدول العربية تشعر حاليا بأن هناك طفرة كبيرة للعبة سواء في البطولات أو البرامج التأهيلية للحكام والمدربين أو المسابقات المختلفة بالإضافة إلى التواجد القوي على مستوى الاتحاد الدولي، وستكون تلك البطولة هي المرة الأولى التي يتواجد بها 16 دولة عربية و120 لاعبا في مكان واحد، كما أنها أول تدشين رسمي للبطولات العربية في ظل رئاسة الإمارات للاتحاد العربي.



وأعرب عن اعتقاده بأن البطولة العربية ستكون منصة مهمة للاحتكاك بالنسبة للاعبينا الذين يستعدون حاليا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في أبوظبي ديسمبر المقبل، ولا سيما أن منتخبنا يضم عددا كبيرا من اللاعبين الواعدين الذين يحتاجون لاكتساب الخبرات الدولية.



