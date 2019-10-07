السعودية تعلن إطلاق التأشيرةالسياحية لاستقطاب 115 مليار ريال

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - أعلنت المملكة العربية السعودية فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية لاستقطاب 115 مليار ريال .



ونقلت وكالة الأنباء السعودية / واس / عن معالي أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قوله خلال احتفالية نظمتها الهيئة اليوم في الرياض : "إن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم .. إننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا".



وأوضح الخطيب أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأنا العمل الجاد لكي تكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.



و لفت إلى أن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة .. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصا استثمارية واعدة.



ونوه إلى أنه فور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح بات متاحا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية .. مشيرا إلى أنه سيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.



و وفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.



وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم بعائدات تصل إلى 10% بدلا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون و ستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليا.



شارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين و معالي زوراب بولو كاشيفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية وغلوريا جيفارا رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي .



