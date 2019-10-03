غرفة تجارة وصناعة دبي تحقق اعلي رقم في تاريخها

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - نسقت غرفة تجارة وصناعة دبي أعلى رقم في تاريخها من الاجتماعات الثنائية بين الأعمال في يوم واحد وذلك خلال استقبالها أمس الثلاثاء وفدا أوروبيا رفيع المستوى يزور الدولة حاليا لاستكشاف فرص التعاون والشراكات في قطاعات رئيسية ذات علاقة باستضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو العالمي 2020 ومنها الأغذية والمشروبات والرعاية الطبية وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والتشييد والبناء والاقتصاد الدائري.



وساهمت غرفة دبي على هامش اللقاء بتنظيم وتنسيق أكثر من 300 لقاء واجتماع أعمال بين ممثلين للقطاع الخاص في دبي وأعضاء الوفد الزائر الذي ضم أكثر من 50 شخصية من قادة الأعمال من دول شملت المملكة المتحدة وبلجيكا واليونان والمجر وايطاليا.



وترأس الوفد الزائر بيتر بيشوب نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن حيث كان في استقباله عتيق جمعة نصيب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي يرافقه حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وعمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي حيث شكل اللقاء فرصة للوفد الزائر للتعرف على المشهد الاقتصادي في دبي وبيئة الأعمال التنافسية والرؤى الاستراتيجية المستقبلية لنمو الاقتصاد بالإمارة.



وأكد نصيب - في كلمته خلال اللقاء - أن الزيارة تأتي في وقتها مع اكتمال استعدادات الإمارة لاستضافة معرض إكسبو2020 وفي وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوروبا نموا متزايدا مع التوسع في الرحلات الجوية المباشرة وتنامي زيارات الوفود الاقتصادية وارتقاء التعاون الاقتصادي في مجالات ذات اهتمام مشترك.



ولفت إلى أن القارة الأوروبية استحوذت على 19% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في العام 2018 مما يجعلها ثاني أكبر قارة بعد القارة الآسيوية من حيث التبادل التجاري مع دبي .. موضحا أنه بإمكان دبي الاستفادة من الخبرات الأوروبية المتقدمة في القطاعات القائمة على الابتكار مع اتجاه الإمارة إلى اقتصاد المعرفة .. مشيرا إلى أن دبي توفر بيئة تنافسية عالية للشركات الأجنبية وبنية تحتية متطورة ومرافق وخدمات لوجستية حديثة إضافة إلى توفر حوافز إضافية كالإقامة الذهبية وتأشيرات محفزة لرواد الأعمال.



من جهته لفت بيشوب إلى أن غرفة دبي تشكل جزءا أساسيا من برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات والتي تهدف إلى استكشاف آفاق التعاون والشراكات .. معتبرا أن الوفد سيزور موقع إكسبو 2020 وعدد من المناطق الحرة في الدولة.



وأشاد بالمساهمة الفعالة لغرفة دبي في إنجاح مهمة البعثة .. واصفا الاجتماعات الثنائية لممثلي قطاعات الأعمال بالمثمرة من جهة جمعها بين المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم في دبي من المهتمين بتأسيس شبكة علاقات أعمال .. منوها إلى أن معرض إكسبو العالمي 2020 والمؤتمر العالمي لغرف التجارة الدولية 2021 يعدان منصتين هامتين للشركات الأوروبية لاستعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها التي تعيد رسم خارطة الاقتصاد والمجتمعات.



