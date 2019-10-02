الإمارات والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية

انسامد - 2 اكتوبر/ تشرين اول - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت تشارلز أوبراين علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.



كما تم مناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد آل نهيان خلال اللقاء الذي عُقد في واشنطن حرص بلاده على تعزيز العلاقات واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك بما يحقق الفوائد المرجوة للبلدين والشعبين. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو متانة العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشددًا على أهمية تطويرها.



وبدوره، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الإماراتي، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين اللذين يعملان معا لتحقيق المصالح الأمنية المشتركة.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية