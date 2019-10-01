موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة سيتريد الشرق الأوسط

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - فازت موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات مجدداً بجائزة سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2019 تقديراً للدور الرائد الذي تقوم به في تطوير مجمع بحري إقليمي مؤكدة بذلك احتفاظها بسمعتها الرائدة في حدث الجوائز المرموق على مستوى القطاع البحري.



وتسلّط الجائزة الضوء على دور موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات الريادي في تطوير مجمع بحري إقليمي هو الأكثر تكاملاً وفعالية وقيمة والذي يعتبر الأكثر تنوعاً ويضم: ميناء جبل علي وجافزا ومنطقة دبي للسيارات "داز" ومجمع الصناعات الوطنية بالإضافة إلى ميناء راشد ومراسي "بي آند أو" وميناء الحمرية والأحواض الجافة ودبي التجارية والعالمية للأمن واتلي تعمل معاً أو بشكل منفصل على تقديم خدمات بحرية عالمية المستوى والتوظيف المباشر والخدمات ذات القيمة المضافة في جميع المناطق المرتبطة بالبحر.



وتسلّم الجائزة يوست كروجنينج نائب الرئيس الأول ومدير العمليات قسم الموانئ والمحطات في حفل حضره أكثر من 700 من قادة صناعة النقل البحري والمختصين في القطاع من جميع أنحاء العالم.



و أعرب محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة التي تأتي تقديراً لمساهمة موانئ دبي في تطوير مجمع بحري إقليمي وتؤكد مجدداً على مكانة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات كبوابة رائدة للتجارة وكذلك على أنشطتها في دعم المجتمع البحري.



