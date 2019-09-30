مراسي "بي آند أو" تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لعشاق اليخوت

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - ختتمت مراسي "بي آند أو"-التابعة لموانئ دبي العالمية- مشاركتها في معرض موناكو لليخوت حيث استعرضت المكانة المرموقة لدبي كوجهة متنامية ومرغوبة من قبل مجتمع اليخوت العالمي وعشاق اليخوت الفارهة وقطاع سياحة الترفيه عموماً.



استقطبت مشاركة الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها اهتماماً واسعاً من زوار وقادة الأعمال في قطاع سياحة الترفيه في المعرض الذي يعقد سنوياً في بورت هيركوليس.



وقاد المشاركة الاستراتيجية لمراسي "بي آند أو" سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية يرافقه محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات ومحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد.



و أعلن محمد المعلم خلال المعرض أن دبي ستستضيف اجتماع المجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية" إيكوميا" المؤتمر العالمي المختص بالمراسي وذلك في أكتوبر من عام 2020..مؤكدا أن دبي بوصفها المدينة المضيفة لمعرض إكسبو العالمي 2020 والعاصمة البحرية للمنطقة تتمتع بموقع متقدم لجذب عشاق الإبحار واليخوت في العالم استعدادا للحدث العالمي.



وأشار المعلّم في كلمته إلى خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لسلسلة من الفعاليات والمؤتمرات خلال فصل الشتاء المقبل بما في ذلك معرض أبوظبي للقوارب ومؤتمر الشرق الأوسط لليخوت خلال شهر نوفمبر المقبل تليها قمة دبي العالمية لليخوت في دبي في مارس بالتزامن مع معرض دبي للقوارب 2020.



هذه الجهود المشتركة هدفها جذب المزيد من اليخوت الفخمة المحلية والأجنبية إلى منطقة الخليج للاستمتاع بوجهات متعددة على سواحل الإمارات.



يدعم حضور مراسي "بي آند أو" كراع وشريك للضيافة في معرض موناكو العالمي المرموق للسنة الثانية مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها وجهة مفضلة لقطاع اليخوت ويخوت السوبر الفاخرة.



