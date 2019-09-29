‫شرطة مكة:مقتل اللواء الفغم بعد ‬إطلاق النار عليه من

أنسامد 29 سبتمبر / ايلول - أعلنت شرطة مكة المكرمة، الأحد، مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، ‬الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد إطلاق النار عليه من صديقه.



وقالت شرطة مكة المكرمة في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية: في مساء السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي".



وأضافت: "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبد العزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".



وتابع البيان: عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.



وأوضحت شرطة مكة بأن ذلك أسفر ذلك عن استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، مضيفة أنه جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



