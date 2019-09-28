"دبي للصادرات" تقود جناح الإمارات في معرض الأغذية بألمانيا

أنسامد - 28 سبتمبر/أيلول/ وام - تعتزم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، المشاركة في معرض الأغذية العالمي /أنوجا/ الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية، وتقود جناح دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يضم تحت مظلته 20 شركة إماراتية تعمل في صناعة وتصدير قطاع الأغذية والمشروبات متوزعة على جناحين.



وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن استراتيجية واضحة، تهدف إلى إبراز المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة لاسيما أنها تتمتع بأعلى مستويات الجودة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق قنوات جديدة للتصدير في الأسواق العالمية.



وتأتي مشاركة دبي للصادرات في هذا المعرض للمرة الخامسة على التوالي في منذ 10 سنوات كونه ينظم كل سنتين ويقام هذا العام في الفترة من 5 وحتى 9 من أكتوبر المقبل في ألمانيا.



وقال أحمد العمري، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "نحرص من خلال تواجدنا في هذا الحدث المهم على توفير أفضل الفرص عبر تعريف الشركات العالمية بالمنتجات الإماراتية والخدمات المنافسة لأرقى المنتجات العالمية، إلى جانب عقد لقاءات مع المستوردين والتجار، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها قطاع الأغذية والمشروبات في دبي ..لقد كانت مشاركاتنا في النسخ السابقة مثمرة للغاية، وساعدتنا على تحقيق استراتيجياتنا في تعزيز الفرص التصديرية للشركات الاماراتية".



وأضاف: "أسهمت المؤسسة خلال الدورات الماضية في الترويج لأكثر من 67 شركة محلية ودعم أكثر من 500 منتج إماراتي في الأسواق العالمية عن طريق فتح قنوات تصديرية جديدة لها في الأسواق الإقليمية والدولية ..وتركز المؤسسة خلال مشاركتها في هذه الفعاليات على عرض المزايا التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي، إلى جانب الترويج لمناخها الجذاب لعمليات اعادة التصدير المتنوعة ..وتمثل المعارض التي تختارها المؤسسة فرصة سانحة للشركات لعرض المنتجات والخدمات في قطاع الأغذية الحلال والعضوية والنباتية، مع إبراز المرافق والخدمات الداعمة لقطاع الأغذية والمشروبات".



