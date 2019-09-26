الإمارات تشارك في معرض إيكاو

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - شاركت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في معرض الابتكار التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والذي عقد في مقر المنظمة بمونتريال.



وتم خلال المعرض الاطلاع على الابتكارات وأحدث الإمكانيات الحديثة المتوفرة وتقديم رؤى لصناع القرار الرئيسيين حول الكيفية التي يمكنهم من خلالها البدء بالابتكار في دولهم.



وتم عقد حلقة نقاشية حضر فيها وزراء الطيران المدني من مختلف دول الأعضاء وتمت مناقشه التحديات التي تواجه الطيران المدني وإمكانية التوصل إلى حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات.



وشارك في مؤتمر الابتكار عدد من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الخاصة بالطيران المدني بالإضافة إلى رابطة الصناعة والمطارات وشركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين في الطيران المدني.



وقد ترأس وفد الدولة ..الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية من موظفي قطاع شؤون أمن الطيران المدني في الهيئة وممثلين من وزارة الداخلية ومطارات وشركات الطيران .



