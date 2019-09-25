فضيتان وبرونزية للعرياني والمهيري بمونديال الشرطة في إيطاليا

انسامد - 25 ستمبر - ايلول - أهدت بعثة منتخبنا المشارك في بطولة العالم للشرطة - التي اختتمت في إيطاليا أمس - الإنجاز الذي حققه منتخب شرطة الإمارات بفوزه بميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي وأسرة اتحاد الشرطة الرياضي .



وكان منتخبنا قد أبلى بلاء حسنا خلال هذه المشاركة العالمية ومثلنا فيها كل من ظاهر حمد العرياني ويحيى سهيل المهيري في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة "التراب"حيث حقق العرياني المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة حامية مع الرامي الصيني صاحب ذهبية البطولة وحقق المهيري المركز الثالث ونال برونزية البطولة .



وعلى صعيد بطولة الفرق فقد حقق الثنائي العرياني والمهيري المركز الثاني والميدالية الفضية وحل المنتخب السعودي الشقيق في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية .



وقد وجه اتحاد الرماية والقوس والسهم التهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وقائد عام شرطة دبي وأسرة اتحاد الشرطة الرياضي على هذا الإنجاز الذي يصب في صالح رياضة الإمارات على الصعد كافة ويؤكد قدرة أبناء الإمارات على تحقيق المزيد من الإنجازات ومنافسة أقرانهم من أبطال العالم .



وعبر أبطال الإمارات عن سعادتهم بهذا الفوز .. مؤكدين حرصهم على تمثيل الدولة أفضل تمثيل وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم لرد الدين .



من جانب آخر وصل العرياني إلى كازاخستان للانضمام لثنائي منتخبنا هناك للمشاركة في بطولة آسيا التي تحتضنها مدينة الماتى وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري .

