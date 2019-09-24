مطارات أبوظبي تشارك في منتدى تطوير المسارات الجوية 2019

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - أعلنت مطارات أبوظبي عن مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من "منتدى تطوير المسارات الجوية" والذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري على أرض معارض أديليد في أستراليا، وذلك لمناقشة إمكانية تطوير مسارات جوية جديدة مع الأطراف المعنية، إلى جانب عرض نموذج مجسم لمبنى المطار الجديد.



وتعد مشاركة مطارات أبوظبي في المنتدى ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتعزيز المسارات الجوية من وإلى أبوظبي، مع تسليط الضوء على فرص الخدمات الجوية المتاحة أمام شركات الطيران في مطارات الإمارة، خاصة مطاري أبوظبي الدولي والعين الدولي.



ويأتي موعد انعقاد "منتدى تطوير المسارات الجوية" قبيل افتتاح مبنى المطار الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والمصمم خصيصاً لتزويد المسافرين بتجربة في غاية السهولة والراحة، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في القطاع والمرافق عالمية المستوى وتعزيز القدرة الاستيعابية وسهولة الوصول.



وبهذه المناسبة، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تأتي مشاركتنا في منتدى تطوير المسارات الجوية، انطلاقاً من ثقتنا بالفرص البارزة التي تتيحها مطارات أبوظبي أمام شركات الطيران المهتمة بالتعاون معنا والاستفادة من مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للمسافرين من السيّاح ورجال الأعمال على حد سواء، فضلاً عن شبكتنا المتنامية من المسارات الجوية عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين".



ويعتبر مطار أبوظبي الدولي البوابة إلى العاصمة الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل شبكته الرائدة من المسارات الجوية ..وتحتل إمارة أبوظبي مكانة بارزة على الصعيد العالمي في مجال معارض ومؤتمرات الأعمال حيث شهدت انعقاد 502 فعالية خلال عام 2018 لوحده رحّبت فيها بأكثر من مليونَي زائر من جميع أنحاء العالم.



وتشكل أبوظبي وجهةً مذهلة للسياح بفضل غناها الفريد بالمعالم الثقافية والتاريخية والمطاعم ووجهات الترفيه، حيث تضم الإمارة طيفاً متنوعاً من معالم الجذب المميزة، منها جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي والمتنزهات الترفيهية على جزيرة ياس، إلى جانب احتضانها للعديد من المنتجعات والفنادق الفاخرة.



ويوفر مطار أبوظبي الدولي 261 رحلة أسبوعياً إلى وجهات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب 362 رحلة أسبوعياً إلى جنوب آسيا، والعديد من الرحلات إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين، حيث تدعم مطارات أبوظبي 25 شركة طيران لخدمة 87 وجهة حول العالم مع 1,130 رحلة عودة أسبوعياً.



ويعتبر مبنى المطار الجديد أحد أضخم مرافق البنى التحتية في قطاع الطيران الإقليمي، حيث سيتضمن 49 بوابة طائرات، ما يتيح له استيعاب ما يصل إلى 8,500 مسافر في الساعة الواحدة، كما جرى تجهيزه بمنافذ جديدة لتسجيل الوصول و44 كشك خدمة ذاتية ..وسيتيح للمسافرين الاستمتاع بمزايا رائعة بلمسة من روح الضيافة العربية الأصيلة، وذلك ضمن صالة استقبال بمساحة 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات التي ستسهم في تعزيز سرعة معالجة أوراق المسافرين.



ويمثّل مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي أحد أهم مرافق مطار أبوظبي الدولي بالنسبة للمسافرين الدوليين، ويهدف لخدمة المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل مسبق، حيث حاز على العديد من الجوائز عن خدماته رفيعة المستوى التي تعتبر الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إذ تسمح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بإتمام كافة المعاملات الجمركية وفحص أمتعتهم قبل الانطلاق تجنباً للطوابير الطويلة في مطارات الولايات المتحدة، وهي خدمات متاحة حصراً للمسافرين على متن طائرات الاتحاد للطيران إلى مطارات نيويورك، وواشنطن، وشيكاغو، ولوس أنجلوس.



وقد استفاد أكثر من 500 ألف مسافر من خدمات المكتب العام الماضي، ما يعكس الإقبال الكبير عليه في أوساط المسافرين الإقليمين والعالميين.



