الجبير: لدينا خيارات عدة للرد على هجوم أرامكو

أنسامد 22 سبتمبر / ايلول - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مؤكدا "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية".



ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن الجبير قوله إن الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحا أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية.



وتابع أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، مشيرا إلى أن "إدارة ترمب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات".



وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب.



وأوضح الجبير أن "سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية"، مشددا على أن آلية التحويلات البديلة تشجع إيران على اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.



وقال الوزير السعودي: "لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير"، مضيفا: "لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران".



