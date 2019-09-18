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ماكرون يؤكد لمحمد بن سلمان دعم فرنسا لأمن واستقرار السعودية
    أنسامد 18 سبتمبر / ايلول - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفيا الاربعاء من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية.

    وعبر الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

    وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن لايظهر العالم ضعفا تجاه هذه الاعتداءات، معبرا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

    وأكد سمو ولي العهد من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.

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