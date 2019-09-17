دبي المالي العالمي:انضمام100 شركةمتخصصة بالتكنولوجياالمالية

انسامد 17 سبتمبر - ايلول - قال مركز دبي المالي العالمي اليوم أن أكثر من 100 شركة متخصصة بالتكنولوجيا المالية انضمت إلى قاعدة عملائه من الشركات المسجلة.



وتعكس هذه الأرقام تسجيل نمو قوي بنحو ثلاثة أضعاف في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجلة في المركز المالي منذ نهاية عام 2018 حيث وقع اختيار شركات التكنولوجيا المالية العالمية والإقليمية الرائدة على المركز لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة.



وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي " يسلط الارتفاع الكبير في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجلة في المركز المالي الضوء على جهودنا المستمرة لتحويل منظومة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وينسجم ذلك مع التزامنا بترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل 10 مراكز في العالم لقطاع التكنولوجيا المالية ونسعى إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي والنمو المتميز عبر الارتقاء ببيئتنا التنظيمية وجودة الجهات التي نتعاون معها انسجاما مع تطبيق رؤيتنا الرامية إلى دعم مستقبل القطاع المالي".



ونجح مركز دبي المالي العالمي مؤخرا في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية بما في ذلك شركة "بانكابل" البريطانية المتخصصة بالحلول المصرفية الرقمية وحلول الدفع بالإضافة إلى شركة "كيو إف باي" العالمية في هونغ كونغ المتخصصة بتكنولوجيا الدفع بواسطة الهواتف والأجهزة المحمولة والتي تقدم حلول الخلفية المتقدمة لشركات مثل "علي باي" و "وي باي".



وضمت قائمة شركات التكنولوجيا المالية المنظمة التي حصلت على رخصة اختبار الابتكار "ITL" التي تقدمها سلطة دبي للخدمات المالية على كل من شركة "ثروة" وهي أول شركة استشارات مالية عبر الإنترنت في المنطقة و"توكن ماركت" منصة الأوراق المالية والتوظيف المدعومة بتكنولوجيا "بلوك تشين" وشركة "وثاق" المنصة الاستثمارية المخصصة للصكوك وأسواق رأس المال ويبرهن ذلك على قوة إطار العمل التنظيمي للمركز المالي ومرونته العالية.



إلى جانب ذلك سجل المركز زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تضمها منظومته للتكنولوجيا المالية من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر الست الماضية.



وشهد المركز المالي ارتفاعا كبيرا في عدد شركات التكنولوجيا المالية الراغبة بالانضمام إلى برنامج مسرع الأعمال "فينتك هايف" الذي يمثل اليوم الخطوة الأولى لاختبار السوق الإقليمية بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة العالمية وتلقت الدفعة الثالثة من البرنامج 425 طلب مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية بما يمثل زيادة بنسبة 42% عن عدد الطلبات المسجلة في دورة عام 2018 وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة الافتتاحية للبرنامج في عام 2017 مما يبرهن على مدى تطور هذا القطاع سريع النمو.



وساهمت خيارات الترخيص المدعومة وإمكانية الوصول إلى "صندوق التكنولوجيا المالية" البالغة قيمته 100 مليون دولار أمريكي والذي تديره شركتي "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" و"ومضة كابيتال" في توفير مزايا جاذبة وعملية لمجتمع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن المركز المالي.



