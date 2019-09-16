انقاذ 300مهاجر غير شرعي امام سواحل ليبيا

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - بناء على بلاغ قام يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019م (الزورق فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل - طرابلس من إنقاذ (300) مهاجر غ ش، كانوا على متن (3 ) قوارب مطاطية، وذلك على أبعاد مختلفة (80 ميل، 55 ميل، 44 ميل على التوالي) جميعهم شمال شرق طرابلس.



المهاجرون غ ش من جنسيات مختلفة، عدا شخص واحد من الجزائر. ويوجد من بينهم أطفال ونساء - لم نتحصل على تفاصيلهم.



تم نقل المهاجرين غ ش و الوصول بهم فجر السبت مع الساعة 04:00 إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل..



وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش مركز إيواء السكة ومركز إيواء جنزور التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غ ش طرابلس.



