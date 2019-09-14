منتدى الإعلام العربي ينطلق في دبي 25 مارس

14 سبتمبر / وام / أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يومي 25 و26 من شهر مارس 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .



ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من أهم الرموز المحلية والعربية والعالمية من الساسة وصناع القرار والكتاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي الذين سيجتمعون في دبي.



ويناقش الحدث السبل التي يمكن أن يمنح بها الإعلام الشعوب العربية القدرة على النهوض من العثرات التي تواجه مستقبل المنطقة، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي والمعنيين به.



وفي هذا الصدد .. كشفت اللجنة التنظيمية للمنتدى ممثلة في نادي دبي للصحافة، أن الدورة المقبلة للمنتدى ستعمل على التوسع في تسليط الضوء على سبل تعزيز إسهام الإعلام العربي ودوره في مجابهة تحديات المرحلة الراهنة ورصد متطلبات التطوير قطاعات الإعلام العربية ضمن مختلف مساراتها، إلى جانب استعراض متطلبات تعزيز ثقة المتلقي العربي بالخطاب الإعلامي العربي ورفع مستوى وعي المجتمعات العربية حول علاقاتها مع وسائل الإعلام لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات وهو الموضوع الذي يشغل المساحة الأكبر من الاهتمام عند الحديث عن الإعلام وعلاقته بالمجتمع تأثيرا وتأثرا.



وقالت سعادة منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: " نستعد لتقديم دورة جديدة استثنائية من منتدى الإعلام العربي الذي يأتي انعقاده متزامنا مع العام الذي اختيرت دبي من قبل وزراء الإعلام العرب لتكون فيه عاصمة للإعلام العربي، بما يحمله هذا الاختيار من تكريم وتكليف، يزيد من حجم المسؤولية التي استشعرناها مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى قبل ما يقرب من عشرين عاما.



