تونس:المقيمون في الخارج يبدأون التصويت في الانتخابات

أنسامد 13 سبتمبر / ايلول - انطلق في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بتوقيت تونس، الثامنة صباحا من يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري بتوقيت استراليا، تصويت التونسيين بالخارج، وذلك بفتح مركز التصويت الوحيد هناك أبوابه عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين المسجلين في استراليا والبالغ عددهم 203 ناخبا.



ويتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة ثلاثة ايام ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم 16 سبتمبر الجاري بتوقيت تونس.



وحسب إحصائيات نشرتها هيئة الانتخابات يبلغ عدد مراكز التصويت في الخارج 302 مركزا أما عدد الناخبين فهو 386053 ناخبا غالبيتهم من الفئة العمرية 26 الى 45 سنة .



ويتم التصويت ايام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري من الثامنة صباحا الى السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلد المعني، في القنصليات و البعثات الدبلوماسية ومراكز هيئة الانتخابات في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية القادم للسنوات الخمس المقبلة من ضمن 26 مرشحا.



وينتخب التونسيون في الداخل يوم الاحد المقبل 15 سبتمبر الجاري على ان يكون يوم السبت 14 سبتمبر يوم الصمت الانتخابي، في حين أنه من المنتظر ان يتم الاعلان عن النتائج الاولى لهذه الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر الجاري.



المصدر: وكالة الانباء التونسية