انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي 2019 في أبوظبي

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - حت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. انطلقت فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في العاصمة أبوظبي بمشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.



ويستهدف المؤتمر - الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - مواجهة التحديات ووضع خارطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي.



ويستعرض مؤتمر الطاقة العالمي في دورته الرابعة والعشرين خلال أكثر من 80 جلسة حوارية قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.



ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعا في مجال الطاقة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



