بناء أكبر مصنع لمنتجات "سو فيد" الحلال في العالم بالإمارات

انسامد - 4 سبتمبر - ايلول - أعلنت "الإمارات لتموين الطائرات" عن مشروع مشترك مع شركة "كوزين سوليوشينز" CSI ومقرها واشنطن العاصمة أصبحت الشركة الإماراتية بموجبه الموزع الوحيد في دولة الإمارات لمنتجات الأطعمة المطهوة بتكنولوجيا تفريغ الهواء "سو فيد sous vide" تحت مسمى "الإمارات كوزين سوليوشينز" وسيتم في المرحلة الثانية من المشروع المشترك إنشاء أكبر مصنع في العالم لمنتجات "سو فيد" الحلال في دبي.



وقال سعيد محمد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات إن إعلان المشروع المشترك يشكل تطورا مهما في مسيرة شركتنا وانطلاقا من عملنا الدؤوب للتميز دائما ..مشددا على الإلتزام التام بتوفير المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية لعملائنا حيث تتيح لنا شراكتنا مع كوزين سوليوشينز العلامة التجارية الشهيرة في عالم الطهي تنمية أعمالنا وتوفير منتجات عالية الجودة لصناعة الضيافة.



وأضاف محمد : نسعى دائما وراء الابتكار وأفضل الطرق لتحسين إنتاجيتنا وجودة منتجاتنا وخدماتنا وسيتيح لنا توزيع منتجات سو فيد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيعها بعدئذ في دبي، مؤكدا أن الفرصة متاحة لتأمين سلسلة توريد محلية للمنتجات عالية الجودة.



من جانبه قال فيليب هاسيلمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوزين سوليوشينز إن المشروع المشترك سيغطي منطقة الخليج وأفريقيا بأكملها وتعد شراكتنا مثالية حيث تتكامل رؤية الإمارات لتموين الطائرات مع ثقافة الجودة التي تنتهجها شركتنا التي يعتبرها أشهر الطهاة العالميين المرجعية الرئيسية في منتجات سو فيد كما يرون في الإمارات لتموين الطائرات المعيار الذهبي لتجارب تناول الطعام على الطائرات.



وأوضح أن المرحلة الثانية من هذا المشروع المشترك الجديد التي لا تقل أهمية تتضمن بناء أكبر منشأة في العالم لتصنيع منتجات سو فيد الحلال في دبي ما سيجمع بين التزامنا بتطوير التقنيات والتزام الإمارات لتموين الطائرات برفع معايير الجودة وتوفير تجارب طعام متميزة.



وسيتم خلال الشهر الجاري البدء في توزيع منتجات سو فيد للعملاء في دولة الإمارات بمن فيهم شركات الطيران والمطاعم والفنادق، أما منشأة التصنيع فمن المنتظر أن تبدأ الإنتاج في عام 2022.



وتعد الإمارات لتموين الطائرات من أكبر شركات التموين على مستوى العالم وتقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار..كما تعد شريكا موثوقا لأكثر من 100 ناقلة جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية .. ويقوم موظفو الشركة البالغ عددهم 11 ألفا بتحضير ما معدله 225 ألف وجبة يوميا بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.



وتخدم شركة كوزين سوليوشينز العاملة في إنتاج وتوزيع أطعمة سو فيد أكثر من 22 ألف مطعم بالإضافة إلى الفنادق ومحلات التجزئة والدرجتين الأولى ورجال الأعمال على رحلات أكبر 10 ناقلات جوية عالمية.



