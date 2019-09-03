المفوضيةالأوروبية:نداءات جديدة من أجل التعامل مع المهاجرين

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - جددت المفوضية الأوروبية اطلاق نداءات جديدة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل التعامل مع مشكلة انزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم من قبل منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ناتاشا برتود، أن المفوضية تهتم بشكل خاص بموضوع السفينة (إليونور)، مشيرة إلى استعداد عدة دول لاستقبال من عليها من المهاجرين، "ولكننا نطلق نداء أوسع لإيجاد حل لهؤلاء"، وفق كلامها. وكات السلطات الإيطالية قد قبلت انزال بعض المهاجرين من على متن سفينة أخرى تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية، لأسباب إنسانية وطبية، في الوقت الذي تقوم فيه بروكسل بالتنسيق لايجاد من يقبل بهم. وأقرت مصادر مطلعة في المفوضية بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، مشيرة إلى أهمية أن تبحث المفوضية الجديدة، المفترض أن تبدأ عملها في شهر نوفمبر القادم، عن حلول توفر آليات دائمة لتقاسم المهاجرين.



